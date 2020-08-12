Геннадій Труханов має найбільшу підтримку одеситів серед кандидатів на посаду мера

Його кандидатуру підтримують 27,9% респондентів

Його кандидатуру підтримують 27,9% респондентів

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Про це свідчать результати соцопитування Центру суспільного розвитку "Інтер-акція", пише Regionews.

За лідера Української морської партії Сергія Ківалова проголосували б 18,9% опитаних, за нардепа від "Слуги народу" Олексія Леонова - 11,9%, за засновника "Інтернет партії України" Дмитра Голубова - 9,6%, нардепа з фракції "ОПЗЖ" Миколу Скорика - 8,9%, за голову виконкому Нацради реформ Міхеіла Саакашвілі - 8,5%, за ексмера Одеси Едуарда Гурвіца - 5,8%, за нардепа фракції "ОПЗЖ "Тетяну Плачкову - 4,4%, за іншого кандидата - 4%, а не визначились 20,2%.

Якби до другого туру виборів мера пройшов Труханов, то його б підтримали 45,8% одеситів. За Ківалова у другому турі проголосували б 31,2% опитаних. Не визначились, за кого голосувати в другому турі, 23% респондентів.

Окрім цього соціологи з'ясували, що якби вибори до міської ради Одеси відбувалися найближчої неділі, то партія "Слуга народу" отримала б 23,9% підтримки виборців. За "ОПЗЖ" проголосували б 21,2% респондентів, партію Труханова "Довіряй справам" - 17,3%, "Українську морську партію" - 13,2%, партію Шарія - 5,0%, "Євросолідарність" - 4,9%, ВО "Батьківщина" - 4,6%, Нацкорпус - 3,3%, партію "Сила і честь" - 2,5%, "Голос" - 2,3%, за іншу партію - 1,8%. Не визначились, яку партію підтримати на виборах до міськради, 16% опитаних.

Нагадаємо, Геннадій Труханов має найбільші шанси перемогти на виборах мера Одеси і за даними соцдослідження компаніїї "РЕЙТИНГ".