Геннадій Труханов має найбільшу підтримку одеситів серед кандидатів на посаду мера
Чинний мер Одеси Геннадій Труханов має найбільше симпатиків серед можливих кандидатів на посаду міського голови серед одеситів.
Про це свідчать результати соцопитування Центру суспільного розвитку "Інтер-акція", пише Regionews.
За лідера Української морської партії Сергія Ківалова проголосували б 18,9% опитаних, за нардепа від "Слуги народу" Олексія Леонова - 11,9%, за засновника "Інтернет партії України" Дмитра Голубова - 9,6%, нардепа з фракції "ОПЗЖ" Миколу Скорика - 8,9%, за голову виконкому Нацради реформ Міхеіла Саакашвілі - 8,5%, за ексмера Одеси Едуарда Гурвіца - 5,8%, за нардепа фракції "ОПЗЖ "Тетяну Плачкову - 4,4%, за іншого кандидата - 4%, а не визначились 20,2%.
Якби до другого туру виборів мера пройшов Труханов, то його б підтримали 45,8% одеситів. За Ківалова у другому турі проголосували б 31,2% опитаних. Не визначились, за кого голосувати в другому турі, 23% респондентів.
Окрім цього соціологи з'ясували, що якби вибори до міської ради Одеси відбувалися найближчої неділі, то партія "Слуга народу" отримала б 23,9% підтримки виборців. За "ОПЗЖ" проголосували б 21,2% респондентів, партію Труханова "Довіряй справам" - 17,3%, "Українську морську партію" - 13,2%, партію Шарія - 5,0%, "Євросолідарність" - 4,9%, ВО "Батьківщина" - 4,6%, Нацкорпус - 3,3%, партію "Сила і честь" - 2,5%, "Голос" - 2,3%, за іншу партію - 1,8%. Не визначились, яку партію підтримати на виборах до міськради, 16% опитаних.
Нагадаємо, Геннадій Труханов має найбільші шанси перемогти на виборах мера Одеси і за даними соцдослідження компаніїї "РЕЙТИНГ".