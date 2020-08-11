"Голос" назвав свого кандидата в мери Одеси
Ним стала громадська діячка Наталія Делієва
Ним стала громадська діячка Наталія Делієва
Політична партія "Голос" висуває на посаду мера Одеси керівника Одеського відділення партії, громадського діяча Наталію Делієву.
Про це сама Делієва повідомила під час презентації місцевих команд партії "Голос" 11 серпня у Києві, пише RegioNews.
Ще місяць тому у мене і думки не було, що я можу стояти тут в якості глави парламентської партії "Голос" в Одеській області. А ще зараз я кандидат на посаду голови міста Одеса", - сказала Делієва.
Нагадаємо, Сергій Притула став кандидатом від партії "Голос" у мери Києва.
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