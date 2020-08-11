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11 серпня 2020, 20:50 5

"Голос" назвав свого кандидата в мери Одеси

11 серпня 2020, 20:50 5
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Ним стала громадська діячка Наталія Делієва
Ним стала громадська діячка Наталія Делієва
Фото з відкритих джерел
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Політична партія "Голос" висуває на посаду мера Одеси керівника Одеського відділення партії, громадського діяча Наталію Делієву.

Про це сама Делієва повідомила під час презентації місцевих команд партії "Голос" 11 серпня у Києві, пише RegioNews.

Ще місяць тому у мене і думки не було, що я можу стояти тут в якості глави парламентської партії "Голос" в Одеській області. А ще зараз я кандидат на посаду голови міста Одеса", - сказала Делієва.

Нагадаємо, Сергій Притула став кандидатом від партії "Голос" у мери Києва.

вибори Одеса партія мер Голос Кандидат
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