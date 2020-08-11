"Голос" назвав свого кандидата в мери Одеси

Про це сама Делієва повідомила під час презентації місцевих команд партії "Голос" 11 серпня у Києві, пише RegioNews.

Ще місяць тому у мене і думки не було, що я можу стояти тут в якості глави парламентської партії "Голос" в Одеській області. А ще зараз я кандидат на посаду голови міста Одеса", - сказала Делієва.