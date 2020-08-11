З Києва до Харкова до Дня незалежності пустять додаткові поїзди

Потяги курсуватимуть три дні

Потяги курсуватимуть три дні

В Україні протягом 21, 22 та 24 серпня з Києва до Харкова та зворотно курсуватиме додаткова пара швидкісних поїздів "Інтерсіті+".

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці", пише RegioNews.

Додаткові швидкісні поїзди №724 "Київ – Харків" та №723 "Харків – Київ" призначено на 21, 22 та 24 серпня.

У ці дні поїзд №724 вирушатиме з Києва о 13:25 та прибуватиме до Харкова о 18:10. Він зупинятиметься на станціях "Дарниця" (13:43-13:45), "Миргород" (15:41-15:43) та "Полтава-Київська" (16:32-16:34).

Поїзд №723 вирушатиме з Харкова о 13:11 та прибуватиме до Києва о 17:56 із зупинками на станціях "Полтава-Київська" (14:51-14:53), "Миргород" (15:42-15:44) та "Дарниця" (17:40-17:42).

Як повідомлялося, у частині регіональних поїздів "Укрзалізниця" продаватиме 100% місць.

Також відомо, що "Укрзалізниця" припинила продаж квитків до Луцька і Тернополя.