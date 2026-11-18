Михайло Сцельніков у залі суду. Фото: Суспільне Львів/Сніжана Добромильська

У справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія дослідили результати експертизи зброї, з якої було скоєно злочин. Загалом виявили біологічні зразки щонайменше трьох осіб

Про це повідомила кореспондентка Суспільного із зали Франківського районного суду Львова, передає RegioNews.

Під час чергового засідання прокурор Тарас Ковальчук зачитав результати експертизи. За його словами, на пістолеті виявили зразки ДНК Сцельнікова, що підтверджує використання ним цієї зброї.

Адвокат потерпілих Юрій Зошій звернув увагу, що на зброї загалом виявили ДНК-профілі щонайменше трьох людей.

Також прокурор повідомив, що ДНК обвинуваченого знайшли на обрізі мисливської рушниці. Сам Сцельніков заявив, що сумнівається у висновках експерта, хоча визнав, що обріз належав йому.

За словами обвинуваченого, перед тим як закопати зброю, він змастив її солідолом або літолом, тому не розуміє, як на ній могли зберегтися сліди ДНК.

Прокурор уточнив, що на відміну від знаряддя вбивства, на обрізі виявили лише один слід.

Після засідання адвокат потерпілих Юрій Зошій назвав експертизу зброї одним із найважливіших доказів у справі. За його словами, наразі двох із трьох людей, чиї біологічні зразки виявили на зброї, не ідентифікували.

"Тобто можна констатувати, що зброю тримали три особи. В подальшому будемо досліджувати докази, хто з трьох осіб саме стріляв", – наголосив Зошій.

Суд оголосив перерву до 19 листопада. Наступне засідання заплановане на 11:10.

Як відомо, на попередньому засіданні 20 жовтня Михайлу Сцельнікову продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Вбивство Андрія Парубія: подробиці

30 серпня у Львові застрелили народного депутата та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Напад стався просто на вулиці – вбивця випустив у нього близько восьми куль із короткоствольної вогнепальної зброї.

Згодом в мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

Одразу після злочину у Львові оголосили план-перехоплення "Сирена". Уже в ніч на 1 вересня ймовірного виконавця злочину затримали на Хмельниччині.

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід для підозрюваного. 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія – Михайло Сцельніков – під час судових засідань заявив, що його вчинок був "помстою українській владі" та заперечив будь-які зв’язки з російськими спецслужбами. Він також висловив сподівання, що після вироку його обміняють на військовополонених, і він зможе знайти тіло сина.

Проте згодом слідство виявило невідповідності у версії "люблячого батька". За словами колишньої дружини, ані вона, ані її син не підтримували зв'язку із підозрюваним понад 27 років.