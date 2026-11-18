Фото: Дніпропетровська ОВА

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, поранено двоє чоловіків та жінка. Медики надали їм необхідну допомогу на місці. Від госпіталізації постраждалі відмовилися.

Також внаслідок удару понівечено декілька приватних будинків.

Нагадаємо, в ніч на 18 листопада російські війська атакували безпілотниками Дніпровський та Нікопольський райони Дніпропетровщини. 37-річну жінку госпіталізували у тяжкому стані, ще четверо постраждалих – у стані середньої тяжкості. 58-річній жінці допомогу надали на місці.