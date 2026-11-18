Фото: ДСНС України

Упродовж ночі та ранку 18 листопада російські війська атакували ударними безпілотниками п'ять областей України. Основними цілями стали об'єкти енергетики, цивільні підприємства та житлова забудова

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає RegioNews.

Зокрема, вранці російський дрон вдарив по ринку в Златополі Харківської області.

Також зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури:

на Харківщині атаковано високовольтну підстанцію;

на Хмельниччині пошкоджено лінію електропередач;

у Житомирі зазнали руйнувань об’єкти енергетики.

Крім того, на Вінниччині внаслідок російської атаки пошкоджено агропідприємство, а на Харківщині – ферму. У кількох регіонах також постраждали житлові будинки.

Сергій Корецький подякував рятувальникам, енергетикам, ремонтним бригадам, медикам, поліцейським і комунальникам, які працюють на місцях російських ударів.

Нагадаємо, в ніч на 18 листопада РФ атакувала Україну 141 ударним БпЛА типу Shahed (73 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях.