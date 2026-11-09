Теракт у центрі Львова: підозрювана постане перед судом

Фото: прокуратура

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо 33-річної жінки. Її обвинувачують у теракті, в якому загинули двоє людей, а ще 26 - дістали поранень

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, жінка погодилась на пропозицію зробити та встановити вибухові пристрої. Вони приїхала до Львова, орендувала квартиру поблизу місця запланованого теракту та за інструкціями куратора виготовила дві бомби. Саме вона увечері 21 лютого вона заклала їх у смітниках на вулиці Данилишина.

"Жінці інкримінують терористичний акт, що призвів до загибелі людей, незаконне виготовлення, носіння та зберігання вибухових пристроїв (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1 КК України). Вона перебуває під вартою", - кажуть в прокуратурі.

Що відомо про теракт у центрі Львова

В ніч на 22 лютого о 00:30 на номер 102 надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина, 20. Після прибуття на місце події першого екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. Коли прибув другий екіпаж, стався ще один вибух.

Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, яка однією з перших прибула за викликом, що виявився фейковим.

Ще 25 осіб постраждали, з них 12 госпіталізовані, двоє у тяжкому стані. Усі постраждалі – службовці, які прибули на виклик, окрім одного підлітка, який живе поруч.

Попередньо встановлено, що здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки.

Через 10 годин після теракту зловмисницю затримали у Старому Самборі. За вказівкою так званого куратора спецслужб Росії жінка виготовила вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях.

Затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Куратори з ФСБ обіцяли жінці 60 000 гривень винагороди за виконання теракту у Львів. Вона зізналася у цьому під час перших допитів.