22:20  09 листопада
Теракт у центрі Львова: підозрювана постане перед судом
21:59  09 листопада
Росіяни понад 40 разів атакували Дніпропетровщину
20:40  09 листопада
На Львівщині медсестра "торгувала" інвалідністю
UA | RU
UA | RU
09 листопада 2026, 22:20

Теракт у центрі Львова: підозрювана постане перед судом

09 листопада 2026, 22:20
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо 33-річної жінки. Її обвинувачують у теракті, в якому загинули двоє людей, а ще 26 - дістали поранень

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, жінка погодилась на пропозицію зробити та встановити вибухові пристрої. Вони приїхала до Львова, орендувала квартиру поблизу місця запланованого теракту та за інструкціями куратора виготовила дві бомби. Саме вона увечері 21 лютого вона заклала їх у смітниках на вулиці Данилишина.

"Жінці інкримінують терористичний акт, що призвів до загибелі людей, незаконне виготовлення, носіння та зберігання вибухових пристроїв (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1 КК України). Вона перебуває під вартою", - кажуть в прокуратурі.

Що відомо про теракт у центрі Львова

В ніч на 22 лютого о 00:30 на номер 102 надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина, 20. Після прибуття на місце події першого екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. Коли прибув другий екіпаж, стався ще один вибух.

Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, яка однією з перших прибула за викликом, що виявився фейковим.

Ще 25 осіб постраждали, з них 12 госпіталізовані, двоє у тяжкому стані. Усі постраждалі – службовці, які прибули на виклик, окрім одного підлітка, який живе поруч.

Попередньо встановлено, що здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки.

Через 10 годин після теракту зловмисницю затримали у Старому Самборі. За вказівкою так званого куратора спецслужб Росії жінка виготовила вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях.

Затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Куратори з ФСБ обіцяли жінці 60 000 гривень винагороди за виконання теракту у Львів. Вона зізналася у цьому під час перших допитів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прокуратура Львів підозрювані теракт
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
На Прикарпатті інструктор автошколи за $300 обіцяв допомогти скласти іспит на права
09 листопада 2026, 22:57
Якою має бути нова архітектура європейської безпеки?
09 листопада 2026, 22:55
На Київщині іномарка вилетіла з дороги: загинув 18-річний хлопець
09 листопада 2026, 22:40
Удар по житловій забудові Вишгорода: є загибла та постраждалі
09 листопада 2026, 22:03
Росіяни понад 40 разів атакували Дніпропетровщину
09 листопада 2026, 21:59
Відключення світла 10 листопада: в Укренерго назвали графіки
09 листопада 2026, 21:25
На Кіровоградщині чоловіка обвинувачують у сексуальному насильстві над чотирма дівчатами
09 листопада 2026, 21:15
Корупціонеру потрібні посада і держава
09 листопада 2026, 20:55
На Львівщині медсестра "торгувала" інвалідністю
09 листопада 2026, 20:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Борислав Береза
Віктор Шлінчак
Геннадій Друзенко
Всі блоги »