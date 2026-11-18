Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Кількість постраждалих унаслідок російського удару по Златополю Харківської області зросла до 12 людей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, 11 постраждалих госпіталізували. Медики надають їм необхідну допомогу. Одна жінка перебуває у важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості.

Ще одна людина зазнала гострої реакції на стрес. Медики надали їй допомогу на місці.

Нагадаємо, вранці 18 листопада російська армія завдала удару по ринку в Златополі Харківської області. Було відомо про 11 постраждалих, серед яких – 11-річний хлопчик.