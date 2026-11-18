Фарс історії або чому Пекін не буде Ялтою

Фарс історії або чому Пекін не буде Ялтою

Фото: 24 канал

Маркс колись писав, що великі історичні постаті та події з'являються двічі: першого разу як трагедія, а другого як фарс. Ця цитата найкраще підходить до опису зустрічі Трампа, Путіна і Сі. Більшого фарсу сьогодні мабуть важче придумати.

Історія – це важка хвороба путіна. Звідти всі його комплекси неповноцінності росії і прагнення величі дідів. Звідти і весь цей неадекватний символізм. Я переконаний, що саме путін буде хотіти зробити фотку а-ля Сталін, Черчиль та Рузвельт в Ялті. Тільки проблема в тому, що все це його хворі фантазії, які взагалі ніяк не дружать з реальністю.

Ключові тези, чому ця зустріч не буде мати цінності, окрім історичної імітації.

Ялта була зустріччю союзників, які мали спільну проблему у вигляді Гітлера. Тому розуміючи, що поразка німців неминуча, вони вирішили узгодити між собою повоєнний світ. В Пекіні зустріч відбувається між трьома лідерами, які не мають спільної проблеми. Тому спроба поділити світ на трьох виглядає дещо кумедно з наступних причин. путін їде в Пекін без Кримського моста. Але навіть якщо б нам не вдалось йому так нападлити, то давайте чесно – він туди їхав без Малої Токмачки, що теж виглядає негарно. Трамп їде в ще гіршій ситуації. З Іраном повна жопа і в нього досі навіть рішення цього питання немає. Ще й він їде прямо після поразки на довиборах в Конгрес, що взагалі ставить під сумнів доцільність будь-яких домовленостей з ним. Нарешті Сі, який дивиться на цих двох невдах - завойовників, і стає дуже невпевнений щодо свого плану повернення Тайваню військовим шляхом.

Втім, окрім того, як все це виглядає, потрібно розуміти інтереси цих сторін на зустрічі. Справжній інтерес путіна, щоб Трамп змусив Україну до капітуляції, чого він зробити не може. Трамп хоче, щоб путін і Сі домоглися капітуляції Ірану, чого вони зробити не можуть. І Сі хоче, щоб Трамп віддав йому Тайвань, чого Трамп теж зробити не може. Чесно, не розумію про що вони можуть домовлятись з таких позицій.

Що відбудеться насправді, на мою думку. Спроба поговорити про реальні інтереси відразу приречена на невдачу. Тому скоріше за все щодо України, Ірану і Тайвані кожен скаже те, що казав раніше. Трамп скаже про важливість угоди і вигоду для всіх. путін скаже про необхідність визнання безпеки і суверенітету, в чому його підтримає Китай. І нарешті Сі скаже щось в стилі треба шукати компроміси без шкоди світовій економіці.

Більш реальні успіхи можуть бути в інших темах. Зокрема, ядерне розброєння. Тут у всіх сторін позиції співпадають. Можливо буде новий пафосний договір на цю тему. Ось, власне і все.

Після цього Трамп буде "тріщати” про успішний успіх від зустрічі. путін скаже, що нарешті "партньори” навчились поважати росію і визнали необхідність домовлятись. А Сі взагалі нічого не скаже.

Які вожді, така і Ялта.