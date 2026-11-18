Михаил Сцельников в зале суда. Фото: Суспильне Львов/Снежана Добромильская

По делу об убийстве народного депутата Андрея Парубия исследовали результаты экспертизы оружия, из которого было совершено преступление. В общем выявили биологические образцы по меньшей мере трех человек

Об этом сообщила корреспондент Суспильне из зала Франковского районного суда Львова, передает RegioNews.

В ходе очередного заседания прокурор Тарас Ковальчук зачитал результаты экспертизы. По его словам, на пистолете обнаружили образцы ДНК Сцельникова, что подтверждает использование им этого оружия.

Адвокат потерпевших Юрий Зоший обратил внимание, что на оружии в целом обнаружили ДНК-профили не менее трех человек.

Также прокурор сообщил, что ДНК обвиняемого нашли на обрезе охотничьего ружья. Сам Сцельников заявил, что сомневается в выводах эксперта, хотя признал, что обрез принадлежал ему.

По словам обвиняемого, перед тем как зарыть оружие, он смазал его солидолом или литолом, поэтому не понимает, как на нем могли сохраниться следы ДНК.

Прокурор уточнил, что в отличие от орудия убийства на обрезе обнаружили только один след.

После заседания адвокат потерпевших Юрий Зоший назвал экспертизу оружия одним из важнейших доказательств по делу. По его словам, в настоящее время двое из трех человек, чьи биологические образцы обнаружили на оружии, не идентифицировали.

"То есть можно констатировать, что оружие держали три человека. В дальнейшем будем исследовать доказательства, кто из трех человек именно стрелял", – подчеркнул Зоший.

Суд объявил перерыв до 19 ноября. Следующее заседание запланировано на 11.10.

Как известно, на предыдущем заседании 20 октября Михаилу Сцельникову продлили меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Убийство Андрея Парубия: подробности

30 августа во Львове был застрелен народный депутат и бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Нападение произошло прямо на улице – убийца выпустил у него около восьми пуль из короткоствольного огнестрельного оружия.

Впоследствии в сети появилось видео момента убийства Парубия. Нападающий был одет как курьер службы доставки.

Сразу после преступления во Львове объявили план-перехват "Сирена". Уже в ночь на 1 сентября предполагаемого исполнителя преступления задержали в Хмельницкой области.

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения для подозреваемого. 52-летний львовянин Михаил Сцельников был заключен под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия – Михаил Сцельников – во время судебных заседаний заявил, что его поступок был "местой украинским властям" и отрицал какие-либо связи с российскими спецслужбами. Он также выразил надежду, что после приговора его обменяют на военнопленных и он сможет найти тело сына.

Однако впоследствии следствие выявило несоответствия в версии "любящего отца". По словам бывшей жены, ни она, ни ее сын не поддерживали связи с подозреваемым более 27 лет.