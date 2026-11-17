Вчасно символ найвеличнішої перемоги Путіна обвалився. З віком таке буває. Путін це знає

Вчасно символ найвеличнішої перемоги Путіна обвалився. З віком таке буває. Путін це знає

Фото: соцмережі

Ну що ж, коли Сталін у Ялті ділив світ, то ніякого Кримського Мосту не було.

Путін же хоче все як у дідів. Путін же хоче нову Ялту.

Тепер поїде із Сі і Трампом ділити світ, буде розповідати про перемоги. Міст тут явно зайвий. В 1945 році його не було.

Якраз вчасно символ найвеличнішої перемоги Путіна обвалився. З віком таке буває. Путін це знає. Не просто ж так постійно хоче повернутись у минуле.

Тепер оцей от поділ світу на трьох виглядає жєе більш епічно.

Зустріч трьох гігантів.

Путін, який 5 років бере Малу Токмачку.

Трамп, який будує бальну залу, 100 разів вже переміг Іран і успішно здає тільки когнітивні тести.

І Сі, у якого фондовий ринок шукає нове дно, демографія колапсує, а економіку рятують експортом, який дотується на "всі гроші світу". Хоча він, принаймні, ще не встиг влізти у війну, яку не здатен виграти. Мудрий воїн. Хоча може це "поки".

Оце от зустріч переможців.

Чому тільки не в Ялті, от питання. Що ж заважає?