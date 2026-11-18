Фото: Прокуратура України

На Львівщині депутату місцевої ради повідомили про підозру в побитті чоловіка під час відпочинку на Яворівському кар'єрі

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, інцидент стався в середині серпня цього року. Група чоловіків каталася на гідроциклах поблизу відпочивальників, серед яких були дорослі та діти.

Один із чоловіків зробив компанії зауваження через небезпечне маневрування. Між відпочивальниками виникла словесна перепалка, під час якої керманич гідроцикла, депутат однієї з місцевих рад Яворівського району, двічі вдарив опонента кулаком в обличчя.

Від ударів потерпілий упав. Нападник згодом залишив місце події.

Унаслідок побиття чоловік отримав синець біля ока, рану верхньої губи та серйозні ушкодження зубів. Того ж дня він звернувся до лікарні, звідки медики повідомили правоохоронців.

Правоохоронці провели допити свідків, слідчий експеримент за участю потерпілого та судово-медичні експертизи. Після отримання остаточних висновків депутату повідомили про підозру за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я.

Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці викрили організовану групу, яка незаконно оформлювала земельні ділянки поблизу Ужгорода та продавала їх. Організаторами схеми були двоє депутатів Баранинської сільської ради