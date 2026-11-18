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Зірка "Левів на Джипі" Валентин Міхієнко поділився радісною новиною. У соцмережі він розповів, що стане татом

Про це пара повідомила в Instagram, передає RegioNews.

Валентин Міхієнко та його дружина Анастасія чекають на первістка. Пара показала кадри з гендер-паті. На картині можна побачити фарби синього кольору та напис: "Хлопчик".

Нагадаємо, Валентин і Анастасія зустрічались понад два роки. В січні цього року він зробив їй пропозицію під час відпочинку в Карпатах, а уже в травні вони відсвяткували весілля.