Зірка "Левів на Джипі" стане татом
Зірка "Левів на Джипі" Валентин Міхієнко поділився радісною новиною. У соцмережі він розповів, що стане татом
Про це пара повідомила в Instagram, передає RegioNews.
Валентин Міхієнко та його дружина Анастасія чекають на первістка. Пара показала кадри з гендер-паті. На картині можна побачити фарби синього кольору та напис: "Хлопчик".
Нагадаємо, Валентин і Анастасія зустрічались понад два роки. В січні цього року він зробив їй пропозицію під час відпочинку в Карпатах, а уже в травні вони відсвяткували весілля.
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