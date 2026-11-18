Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 18 листопада в Румунії стався землетрус, підземні поштовхи від якого відчули й жителі України. Коливання земної поверхні зафіксували у восьми областях, зокрема в Києві та Одесі

Про це повідомила Геологічна служба США (USGS) та Національний інститут фізики Землі Румунії, передає RegioNews.

За даними USGS, землетрус стався о 02:48 за місцевим часом. Його магнітуда становила 5,3. Осередок розташовувався за 16 кілометрів на захід від населеного пункту Нережу-Мік.

Водночас, за уточненими даними румунського Національного інституту фізики Землі, магнітуда землетрусу становила 5,7. Підземні поштовхи виникли в сейсмічній зоні Вранча, за 48 кілометрів на південь від міста Фокшани. Гіпоцентр залягав на глибині 120,8 кілометра.

Інтенсивність землетрусу в епіцентрі фахівці оцінили у VI балів.

За даними системи сповіщень Android про землетруси, підземні поштовхи відбулися о 02:49.

В Україні коливання відчули у Київській, Одеській, Полтавській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

Зокрема, повідомлялося про поштовхи в Одесі, Ізмаїлі та Києві.

Нагадаємо, вночі 30 жовтня на Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,2 за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи зафіксували в Мачухівській громаді Полтавського району. За класифікацією землетрусів, подія належить до категорії ледве відчутних.