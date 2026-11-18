На Одещині зіткнулися три автомобілі: один водій загинув, шестеро людей постраждали
Вдень 17 листопада на трасі в Ізмаїльському районі сталася ДТП за участю трьох автомобілів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Внаслідок аварії автомобіль "ВАЗ" з'їхав у кювет і врізався в дерево. Його 27-річний водій загинув на місці.
Автомобіль Chevrolet загорівся. Поліцейські загасили пожежу ще до прибуття рятувальників. Травмувалися 30-річна водійка та троє її пасажирів – діти віком 6 і 16 років та 25-річний чоловік.
Також постраждали двоє пасажирів Honda – 44-річна жінка та її 20-річний син.
Шестирічну дитину госпіталізували, решті постраждалих медики надали допомогу на місці.
Двох водіїв перевірили на стан алкогольного сп'яніння – обидва були тверезими.
Поліція встановлює обставини аварії.
Нагадаємо, ввечері 14 листопада на Кіровоградщині легковик під час обгону зіткнувся з вантажівкою. На місці загинули дві людини, постраждалу дитину госпіталізували.