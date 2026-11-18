Фото: поліція

Вдень 17 листопада на трасі в Ізмаїльському районі сталася ДТП за участю трьох автомобілів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Внаслідок аварії автомобіль "ВАЗ" з'їхав у кювет і врізався в дерево. Його 27-річний водій загинув на місці.

Автомобіль Chevrolet загорівся. Поліцейські загасили пожежу ще до прибуття рятувальників. Травмувалися 30-річна водійка та троє її пасажирів – діти віком 6 і 16 років та 25-річний чоловік.

Також постраждали двоє пасажирів Honda – 44-річна жінка та її 20-річний син.

Шестирічну дитину госпіталізували, решті постраждалих медики надали допомогу на місці.

Двох водіїв перевірили на стан алкогольного сп'яніння – обидва були тверезими.

Поліція встановлює обставини аварії.

Нагадаємо, ввечері 14 листопада на Кіровоградщині легковик під час обгону зіткнувся з вантажівкою. На місці загинули дві людини, постраждалу дитину госпіталізували.