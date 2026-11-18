Фото: МВА

У вівторок, 17 листопада, у Слов'янську Донецької області російський FPV-дрон атакував подружжя

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях, передає RegioNews.

Чоловік і жінка прямували на мопеді до свого будинку, щоб перевірити його стан після обстрілу.

Під час поїздки їх атакував російський FPV-дрон. Внаслідок удару обоє загинули.

Нагадаємо, кількість постраждалих унаслідок російського удару по ринку у Златополі Харківської області зросла до 12 людей.