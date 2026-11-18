Фото: ОВА

В середу, 18 листопада, російські війська завдали удару по центру Одеси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Внаслідок атаки одна людина загинула. Ще семеро постраждали, їм надають необхідну медичну допомогу.

Пошкоджено скління житлових будинків, кафе та магазинів. Також загорівся легковий автомобіль, ще кілька автівок зазнали пошкоджень.

Інформація про наслідки атаки ще уточнюється.

Нагадаємо, кількість постраждалих унаслідок російського удару по ринку у Златополі Харківської області зросла до 12 людей.