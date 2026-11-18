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Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть боєприпаси, спеціалізовані датчики для систем протиповітряної оборони, зимове спорядження та індивідуальні сухпайки

Про це повідомило Міністерство оборони Канади, передає RegioNews.

Зокрема, Оттава додатково виділить 45 млн канадських доларів (близько 35 млн доларів США) на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України. Таким чином, загальний внесок Канади в цю ініціативу сягне 500 млн канадських доларів.

Крім того, Канада спрямує близько 62 млн доларів США на закупівлю спеціалізованих датчиків для українських систем ППО та ще 23 млн доларів – на зимове військове спорядження.

Також українські військові отримають із запасів Збройних сил Канади:

1,6 млн боєприпасів калібру 20 мм;

250 тисяч індивідуальних сухпайків.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення, яке дозволить Україні найближчим часом отримати майже 8 млрд євро фінансової допомоги в межах програми Ukraine Facility. Виплату погодили після виконання Україною понад 20 цільових кроків, пов’язаних із реформами в ключових сферах.