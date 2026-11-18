Скриншот із відео

Служба безпеки України оприлюднила нове відео ураження Кримського мосту. На кадрах зафіксовано серію влучань українських засобів ураження та вибухи в районі кріплення металевих арок

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що операцію провели спецпризначенці підрозділу "Альфа". Ціллю стала автомобільна частина мосту. Для удару застосували ракети-дрони "Паляниця".

За даними спецслужби, внаслідок атаки конструкції мосту обвалилися у воду.

У СБУ наголосили, що це вже четверта успішна спецоперація проти Кримського мосту. У відомстві зазначили, що Росія роками називала його одним із найбільш захищених об'єктів та використовувала як символ своєї присутності в окупованому Криму.

Оприлюднене відео демонструє момент ураження мосту та наслідки вибухів.

Довідка: Кримський (Керченський) міст – незаконно збудована Росією транспортна споруда, яка з'єднує тимчасово окупований Крим із Краснодарським краєм РФ через Керченську протоку. Автомобільну частину мосту відкрили у травні 2018 року, залізничну – у грудні 2019-го.

Нагадаємо, у понеділок, 16 листопада, окупаційна влада Криму заявила про удар по Кримському мосту. Через це рух транспорту переправою тимчасово обмежили. Це спричинило затримки пасажирських потягів, які сполучають Росію з окупованим півостровом. У ніч на 17 листопада Кримський міст знову зазнав атаки.

Згодом президент Володимир Зеленський розповів нові подробиці операції зі знищення мосту. За його словами, підготовка тривала кілька тижнів.