Інформація про накопичення людей у Польщі поблизу перетину кордону "Дорогуськ-Ягодин", де очікують транспортування тисячі українців, – не актуальна

Фото: Волинська ОДА

Інформація про накопичення людей у Польщі поблизу перетину кордону "Дорогуськ-Ягодин", де очікують транспортування тисячі українців, – не актуальна

Про це заявили у Волинській ОДА, пише RegioNews.

На 15:00 п’ятниці 27 березня людей на межі двох країн майже немає. Усіх охочих перетнути польсько-український кордон через пункт пропуску "Дорогуйськ-Ягодин" перевезли. За інформацією Луцького прикордонного загону, на цей час оформлено 5064 громадян.

цього було залучено 20 автобусів, які організували Волинська та Рівненська облдержадміністрації, по автобусу надали Державні служби надзвичайних ситуацій обох областей, частину людей перевезли приватним попутним транспортом.

Зі слів начальника Луцького прикордонного загону Олега Вовка, вони не припиняли переправлення українців через кордон від першого дня введення карантинних обмежень щодо перетину кордону українцями.

"Коли почали збиратися черги, ми залучили додаткові транспортні засоби, які від вчорашнього вечора і до обіду 27 березня доставили усіх на територію України. Зараз працюємо в штатному режимі", – підсумував Олег Вовк.

Нагадаємо, в соцмережах повідомляли, публікуючи фото і відео, що на польсько-українському кордоні утворилася величезна черга з бажаючих повернутися в Україну. Люди в чергах без масок і не дотримуються необхідної дистанції.

Вчора, президент України Володимир Зеленський заявив про закриття державного кордону до кінця п'ятниці, 27 березня. Глава держави нагадав, що два тижні тому він закликав громадян терміново повернутися в Україну.