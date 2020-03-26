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26 березня 2020, 15:53 7

На Львівщині розробили платформу "STOP COVID-19"

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26 березня 2020, 15:53 7
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На ресурсі подано координати медичних установ із зазначенням номерів телефонів лікарів
Фото: скріншот із сайту ОР
На ресурсі подано координати медичних установ із зазначенням номерів телефонів лікарів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську облдержадміністрацію.

За посиланням https://covid-19.lvivoblrada.gov.ua/ на інтернет-платформі "STOP COVID-19" мешканці області можуть дізнатися, куди звертатися, у випадку підозри на коронавірус. Також можна скористатися чатботами у Телеграмі та Вайбері.

"Свідомі мешканці Львівщини знають, що при підозрі на коронавірус чи при погіршенні здоров‘я не потрібно одразу викликати "швидку". За протоколом людина першочергово має звернутися до свого сімейного лікаря, отримати консультацію і свій план дій. Тож тому, хто забув його контакти чи адресу, сайт та чатбот нагадає про це", - каже голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

На новому ресурсі можна знайти номер "гарячої лінії" протидії коронавірусу на Львівщині: 112, 15-80, 103. А також стисло подано інформацію про симптоми коронавірусу, групи ризику, поширення захворювання та захисні заходи.

"Запропонований мережевий інтернет-ресурс, на наше переконання, допоможе в профілактиці та боротьбі з поширенням небезпечного коронавірусу на Львівщині. А також дозволить знайти відповіді на найбільш поширені запитання", - додав голова ОДА Максим Козицький.

Нагадаємо, ОККО оплатить 50 тисяч перевезень медпрацівників через сервіси Uber, Uklon та Bolt. Компанія також придбала вісім апаратів штучної вентиляції легень

На Львівщині 5 підприємств перейшли на пошиття костюмів та масок. Львівські підприємці шиють захисні маски, костюми, закуповують обладнання для лікарень для протидії COVID-19.

У Львові починають робити тести на COVID-19, щоб не возити їх до Києва. Фахівці Львівського обласного лабораторного центру МОЗ зможуть робити близько 100 тестів на день.


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