У Львові підтвердили 3 випадки інфікування коронавірусом

Двоє інфікованих перебувають на самоізоляції вдома, один — у інфекційній лікарні

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Двоє інфікованих перебувають на самоізоляції вдома, один — у інфекційній лікарні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

Першому пацієнту, у якого підтвердили інфікування коронавірусом, зробили повторний аналіз, він позитивний, тому пацієнт на самоізоляції. Орієнтовно через 7 днів будуть проводити повторне тестування.

У жінки повторний аналіз негативний, вона продовжує бути на самоізоляції, оскільки ще немає результатів аналізів її рідних. Жінці також будуть робити повторне тестування.

"Загалом за увесь період з підозрою на коронавірус до лікарів інфекційної лікарні звернулась 151 особа, на самоізоляції — 58 осіб, госпіталізовано — 93, виписано — 38, у лікарні залишається 55 осіб", — розповіла заступниця міського голови Львова, керівниця міського оперативного штабу Галина Слічна.

За інформацією Львівської облдержадміністрації, третій пацієнт - чоловік 57-ми років. Він нещодавно повернувся з Італії. За результатами тесту у хворого позитивний результат. Пацієнт перебуває на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні.

Нагадаємо, на Львівщині розробили платформу "STOP COVID-19". На ресурсі подано координати медичних установ із зазначенням номерів телефонів лікарів.

У Львові починають робити тести на COVID-19, щоб не возити їх до Києва. Фахівці Львівського обласного лабораторного центру МОЗ зможуть робити близько 100 тестів на день.

На Тернопільщині 26 випадків COVID-19, серед них дитина 11 років. 23 хворих з Монастириського району.

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