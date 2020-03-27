На Полтавщині зафіксували перший випадок коронавіруса

У Полтавській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 75-річної жінки

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У Полтавській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 75-річної жінки

Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький на особистій Facebook-сторінці.

"На жаль, маємо перший позитивний експрес-тест у Кременчуці на COVID-19. Жінка, 75 років, з попереднім діагнозом пневмонія, за останній час за кордон не виїжджала. Зараз проводимо всі необхідні заходи та встановлюємо коло осіб, з якими контактувала жінка”, - написав Віталій Малецький.

Біологічні матеріали для детальнішого аналізу ПЛР направили лабораторії в столиці.

Як інформували RegioNews раніше, на під’їздах до міста Полтави 26 березня розпочали встановлювати блокпости.





