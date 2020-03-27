В Дніпропетровській області виявили нові випадки CОVID-19

3 нових випадки захворювання на коронавірус підтверджено у Дніпропетровській області

Фото: pixabay.com

3 нових випадки захворювання на коронавірус підтверджено у Дніпропетровській області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Дніпропетровськї обласної ради.

Двоє людей – мешканці Дніпра, одна людина з Нікополя.

Новини CoVID-19 15 нових досліджень проведено за добу. 3 нових випадки захворювання на коронавірус підтверджено у... Опубліковано Дніпропетровська обласна рада Пʼятниця, 27 березня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 3 випадки захворювання коронавірусною інфекцією у Дніпропетровській області.

За інформацією МОЗ, в Україні зранку 27 березня було відомо про 218 випадків CОVID-19.

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