У Харкові померла вже третя за місяць породілля з COVID-19

Лікарі діагностували у неї супутні паталогії

Лікарі діагностували у неї супутні паталогії

Фото: із відкритих джерел

У Харкові жінка, в якої діагностували коронавірус, померла після переведення із пологового будинку до обласної лікарні.

Про це повідомляє Depo.Харків із посиланням на Департамент охорони здоров'я Харківської ОДА, передає RegioNews.

Відомо, що сьогодні, 20 квітня, жінку у важкому стані із захворюванням на COVID-19 та супутньою патологією перевели із пологового будинку №2, де вона народила дитину, до Харківської обласної лікарні.

Незважаючи на зусилля медиків, вона померла приблизно через дві години після переведення.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у харківському пологовому будинку померли дві породіллі з COVID-19.

Ми писали, що Терехов ігнорує заборони для "червоного" від COVID-19 Харкова. Раніше в ефірі програми "Право на владу" харківський волонтер Наталя Попова назвала введений в Харкові квазікарантин від Терехова повною катастрофою. За минулу добу в регіоні зафіксували 1343 нових випадки і 28 смертей від коронавірусної інфекції.

Раніше ми повідомляли, що хворих із Харкова, яких не змогли госпіталізувати в лікарні міста, везуть в медзаклади області. Крім того, за даними перевірки НСЗУ, фактична кількість ліжок для госпіталізації хворих коронавірусом не відповідає заявленому у двох міських лікарнях і двох відомчих лікарнях "Укрзалізниці".

Весь цей час міська влада відмовляється вводити "червону зону". Зазначимо, що усі показники для цього вже кілька днів як перевищені. Крім того, серйозно зросла кількість госпіталізацій дітей з тяжкою формою хвороби.

Київські волонтери охарактеризували ситуацію в місті з COVID-19, яку демонструє місцева влада, як "одна суцільна брехня". Волонтери навіть вимагали скликати позачергову сесію міської ради, щоб підняти питання про порушення кримінальних справ проти виконуючого обов'язки мера Харкова – Ігоря Терехова і керівника департаменту міського освіти через катастрофічну ситуацію з COVID-19.