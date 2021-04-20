У Раді прогнозують погіршення COVID-ситуації через нові штами хвороби
Там вважають, що четверта хвиля коронавірусу буде важчою, ніж попередні
Там вважають, що четверта хвиля коронавірусу буде важчою, ніж попередні
В Україні ще не завершилася третя хвиля пандемії коронавірусу, проте вже потрібно готуватися до четвертої.
Про це заявив у Facebook глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, пише RegioNews.
За його словами, четверта хвиля може бути більш загрозливою через нові штами коронавірусу.
"Вчені прогнозують, що четверта хвиля може бути більш загрозливою через поширення нових штамів коронавірусу", - написав Радуцький.
Третя хвиля коронавірусної хвороби пішла на спад. У країнах ЄС фіксують зменшення кількості хворих та зниження рівня...Posted by Михайло Радуцький on Tuesday, April 20, 2021
Нагадаємо, раніше Радуцький заявив, що у Києві найближчим часом можуть скасувати обмеження "червоної" зони.
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