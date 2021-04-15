У харківському пологовому будинку померли дві породіллі з COVID-19

Жінки знаходилися у Харківському пологовому будинку №2

Жінки знаходилися у Харківському пологовому будинку №2

Фото: з відкритих джерел

У Харкові в пологовому будинку №2 від коронавірусу померли дві породіллі. Одна з жінок потрапила в медустанову на 8-му місяці вагітності, дитину врятували, а от мати не змогли. Зараз всі обставини трагедії з'ясовуються.

Про подію повідомив в соцмережах харків'янин Дмитро, чоловік однієї з померлих жінок, передає RegioNews.

За його словами, 2 березня він з дружиною, яка була на восьмому місяці вагітності, відправився на День народження до друзів. Після святкового заходу більшість гостей захворіли COVID-19. Через чотири дні чоловік відчув себе погано, а 10 березня вже дружина відчула себе погано і її відправили у відділення інтенсивної терапії, де підключили до апарату потокової подачі кисню. Лікарі запевнили Дмитра, що його дружині і дитині нічого не загрожує.

За його словами, дружина лежала у другому пологовому будинку, вона перебувала на восьмому місяці вагітності і була хвора коронавірусом. Через погіршення серцебиття дитини жінку після аналізів прооперували, провівши їй кесарів розтин.

Через два дні після цього жінка, за словами чоловіка, стала нервувати, попросила купити їй ліки, а потім почала говорити, що задихається, і в неї почалася паніка.

"Я дзвонив лікарям, вони говорили, що у неї панічна атака, поруч з нею завжди хтось є, все під контролем. Мені порадили хорошого інфекціоніста, коли він приїхав, як з'ясувалося, у неї був пік цитокінового шторму, який в лікарні не змогли розпізнати", - повідомив чоловік.

Жінці ввели необхідні ліки і їй стало краще. Однак 4 квітня у жінки стала знижуватися сатурація. За словами чоловіка, лікарі перевели пацієнтку з концентратора на прямий кисень, і сатурація підвищилася.

В 23:00 Аліна зателефонувала мені по відеозв'язку, сказала, що почуває себе краще і сама випила таблетки. За офіційною інформацією, моєї Улюбленої не стало у 03:30. Лікарі сказали, що її легені вже не сприймали кисень. У той же день у пологовому будинку померла ще одна 25-річна дівчинка", - розповів він.

Також чоловік повідомив, що в цю ніч в цьому ж пологовому будинку померла 25-річна жінка з коронавірусом.

Інформацію про летальні випадки підтвердили в Харківській облдержадміністрації та міськраді. Всі подробиці з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше в ефірі програми "Право на владу" харківський волонтер Наталя Попова назвала введений в Харкові квазікарантин від Терехова повною катастрофою. За минулу добу в регіоні зафіксували 1343 нових випадки і 28 смертей від коронавірусної інфекції.

Раніше ми писали, що хворих з Харкова, яких не змогли госпіталізувати в лікарні міста, везуть в медзаклади області.