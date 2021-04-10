Терехов ігнорує заборони для "червоного" від COVID-19 Харкова

Продовжать навчання школярі 1-4 класів і буде працювати міський транспорт

Продовжать навчання школярі 1-4 класів і буде працювати міський транспорт

З неділі, 11 квітня, у Харкові вводять додаткові протиепідемічні заходи згідно з рішенням Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через погіршення ситуації в регіоні.

Про це повідомила заступник Харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан в прямому ефірі на харківському "7 каналі", передає RegioNews.

З 00:00 11 квітня Харків та область переходять в "червону зону" до особливого розпорядження.

Віце-мер розповіла, які в місті вводять додаткові протиепідемічні заходи з неділі. Зокрема, забороняється:

- відвідування навчальних закладів, крім дошкільних, спеціалізованих закладів та учнів 1-4 класів установ загальної середньої освіти;

- робота закладів культури, зокрема, театрів і кінотеатрів;

- прийом відвідувачів у закладах громадського харчування (дозволяється робота на виніс);

- діяльність непродовольчих ринків і магазинів.

Як підсумувала сама чиновниця список заборон, зачитуючи їх із папірця:

"Заборони в основному стосуються тих закладів, які приймають відвідувачів і де може статися значне скупчення людей".

Водночас дозволяється: робота магазинів і супермаркетів, в яких 60 % складають продовольчі товари. Міський транспорт продовжить роботу з 50%-вою наповнюваністю, тобто в салоні має бути заповнено не більше 50% місць для сидіння.

Наостанок віце-мер закликала харків'ян носити маски не тільки в приміщеннях, але і на вулицях і дотримуватися дистанції в півтора метра, а також робити зауваження тим, хто не дотримується карантинних обмежень.

Нагадаємо, раніше в ефірі програми "Право на владу" харківський волонтер Наталя Попова назвала введений в Харкові квазікарантин від Терехова повною катастрофою. За минулу добу в регіоні зафіксували 1343 нових випадки і 28 смертей від коронавірусної інфекції.

Раніше ми писали, що хворих з Харкова, яких не змогли госпіталізувати в лікарні міста, везуть в медзаклади області. Крім того, за даними перевірки НСЗУ, фактична кількість ліжок для госпіталізації хворих коронавірусом не відповідає заявленому у двох міських лікарнях і двох відомчих лікарнях "Укрзалізниці".

Весь цей час міська влада відмовляється вводити "червону зону". Зазначимо, що усі показники для цього вже кілька днів як перевищені. Крім того, серйозно зросла кількість госпіталізацій дітей з тяжкою формою хвороби.

Київські волонтери охарактеризували ситуацію в місті з COVID-19, яку демонструє місцева влада, як "одна суцільна брехня". Волонтери навіть вимагали скликати позачергову сесію міської ради, щоб підняти питання про порушення кримінальних справ проти виконуючого обов'язки мера Харкова – Ігоря Терехова і керівника департаменту міського освіти через катастрофічну ситуацію з COVID-19.

Харківський журналіст Дмитро Коган писав, що двоє його знайомих, які відвідали масові гуляння на Масляну, організовані в. о. мера Ігорем Тереховим, померли від COVID-19.

Ми також писали, що виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов систематично порушує карантинні правила, ініціюючи і особисто беручи участь у масових піар-заходах, на яких не дотримуються елементарні правила обережності.

Читайте також: Терехов Ігор. Тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Харкова. Досьє