На Львівщині батько порізав ножем сина: хлопець в реанімації

Нападника затримали

Нападника затримали

Фото з відкритих джерел

У місті Стрий Львівської області 52-річний батько 19 квітня важко поранив свого 22-річного сина. Хлопця терміново госпіталізували в реанімацію.

Про це пише RegioNews з посиланням на Нацполіцію Львівської області.

За даними правоохоронців, між батьком та сином 19 квітня орієнтовно о 04.45 год. ночі стався конфлікт. Батько вихопив ножа та встромив його сину в груди. У хлопця діагностували наскрізне ушкодження легені та перикарду. Він перебуває в реанімації.

Нападника затримали. Також поліції уже повідомили 52-річному чоловіку про підозру за ч.3 ст.15 ч.1 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Вінниччині затримали чоловіка, який вбив свого батька.