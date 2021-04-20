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20 квітня 2021, 17:25 17

У СІЗО помер чоловік, який хотів зґвалтувати жінку у потязі "Київ-Маріуполь"

20 квітня 2021, 17:25 17
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Він помер внаслідок хвороби
Він помер внаслідок хвороби
Фото: Скріншот
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У слідчому ізоляторі помер чоловік, який напав на журналістку Анастасію Лугову в поїзді "Маріуполь - Київ" влітку 2020 року.

Про це повідомила сама Лугова у своєму Instagram, пише RegioNews.

"Друзі, дещо важливе хочу повідомити! Суд перенесли у зв'язку зі смертю обвинувачуваного. Нам повідомили, що Рудзько Віталій помер 13 квітня. Не буду занадто емоційною, але хочу сказати, що страх, у якому я жила весь час, переживала, що буде, коли Рудзько вийде, чи знайде він мене, як далі жити... Так от - цей страх помер разом з ним!" - написала вона.

Нагадаємо, 1 серпня минулого року в поїзді №84 "Київ-Маріуполь" один з пасажирів напав на жінку з неповнолітньою дитиною. Він сильно побив її і намагався зґвалтувати.

Нещодавно на Харківщині напали на бригаду "швидкої".

Україна Київ поїзд смерть Маріуполь

 
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