У СІЗО помер чоловік, який хотів зґвалтувати жінку у потязі "Київ-Маріуполь"

Про це повідомила сама Лугова у своєму Instagram, пише RegioNews.

"Друзі, дещо важливе хочу повідомити! Суд перенесли у зв'язку зі смертю обвинувачуваного. Нам повідомили, що Рудзько Віталій помер 13 квітня. Не буду занадто емоційною, але хочу сказати, що страх, у якому я жила весь час, переживала, що буде, коли Рудзько вийде, чи знайде він мене, як далі жити... Так от - цей страх помер разом з ним!" - написала вона.