В Харькове умерла уже третья за месяц роженица с COVID-19

Врачи диагностировали у нее сопутствующие патологии

Врачи диагностировали у нее сопутствующие патологии

Фото: из открытых источников

В Харькове женщина, у которой диагностировали коронавирус, умерла после перевода из роддома в областную больницу.

Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на Департамент здравоохранения Харьковской ОГА, передает RegioNews.

Известно, что сегодня, 20 апреля, женщину в тяжелом состоянии с заболеванием COVID-19 и сопутствующей патологией перевели из роддома №2, где она родила ребенка, в Харьковскую областную больницу.

Несмотря на усилия медиков, она умерла примерно через два часа после перевода.

Напомним, ранее сообщалось, что в харьковском роддоме умерли две роженицы с COVID-19.

Мы писали, что Терехов игнорирует запреты для "красного" от COVID-19 Харькова. Ранее в эфире программы "Право на владу" харьковский волонтер Наталя Попова назвала введенный в Харькове квазикарантин от Терехова полной катастрофой. За минувшие сутки в регионе зафиксировали 1343 новых случая и 28 смертей от коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали, что больных из Харькова, которых не смогли госпитализировать в больницы города, везут в медучреждения области. Кроме того, по данным проверки НСЗУ, фактическое количество коек для госпитализации больных коронавирусом не соответствует заявленному в двух городских больницах и двух ведомственных больницах "Укрзализныци".

Все это время городские власти отказываются вводить "красную зону". Отметим, что все показатели для этого уже несколько дней как превышены. Кроме того, серьезно возросло количество госпитализаций детей с тяжелой формой болезни.

Киевские волонтеры охарактеризовали ситуацию в городе с COVID-19, которую демонстрирует местная власть, как "одна сплошная ложь". Волонтеры даже требовали созвать внеочередную сессию городского совета, чтобы поднять вопрос о возбуждении уголовных дел против исполняющего обязанности мера Харькова – Игоря Терехова и руководителя департамента городского образования из-за катастрофической ситуации с COVID-19.