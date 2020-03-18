В столице закрыли железнодорожный вокзал

Главный железнодорожный вокзал Киева в среду, 18 марта с 12:00 прекратил работу из-за карантина в столице

Фото: flickr

Главный железнодорожный вокзал Киева в среду, 18 марта с 12:00 прекратил работу из-за карантина в столице

Об этом со ссылкой на "Громадське" передает RegioNews.

Отмечается, что с сегодняшнего дня поезда не ходят.

Корреспонденты издания сообщили, что на входе в здание железнодорожного вокзала стоят правоохранители.

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Ранее сообщалось, что с 12:00 18 марта 2020 года "Укрзализныця" вводит ограничения в работе железнодорожных вокзалов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

В Центр общественного здоровья в течение 17 марта поступило 41 подозрение на COVID-19.

По состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.