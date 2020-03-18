13:18  18 марта
Карантин: в Украине приостановили военный призыв
15:28  18 марта
Пограничники рассказали, где еще можно пересечь границу на авто
14:41  18 марта
Кабмин смягчил порядок пересечения админграницы з Крымом
UA | RU
UA | RU
18 марта 2020, 15:57 8

В столице закрыли железнодорожный вокзал

Читайте також
українською мовою
18 марта 2020, 15:57 8
Читайте також українською мовою
Главный железнодорожный вокзал Киева в среду, 18 марта с 12:00 прекратил работу из-за карантина в столице
Фото: flickr
Главный железнодорожный вокзал Киева в среду, 18 марта с 12:00 прекратил работу из-за карантина в столице

Об этом со ссылкой на "Громадське" передает RegioNews.

Отмечается, что с сегодняшнего дня поезда не ходят.

Корреспонденты издания сообщили, что на входе в здание железнодорожного вокзала стоят правоохранители.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Ранее сообщалось, что с 12:00 18 марта 2020 года "Укрзализныця" вводит ограничения в работе железнодорожных вокзалов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

В Центр общественного здоровья в течение 17 марта поступило 41 подозрение на COVID-19.

По состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.


Киев карантин транспорт вокзал
В Житомирской области с подозрением на коронавирус госпитализировали 10-месячного младенца
18 марта 2020, 15:23
Коронавирус: в Украине проверяют 41 человека
18 марта 2020, 15:09
"Киевпастранс" будет наказывать водителей за переполненные автобусы
18 марта 2020, 13:24
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
18 марта 2020, 15:45
Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47
Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
16 марта 2020, 15:46
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
17 марта 2020, 14:00
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 12:00
Последние Популярные
Евгений Комаровский
Валерий Харчишин
Игорь Соловей
Все блоги »
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
18 марта 2020, 10:00
Все публикации »
Депутат Шахов действительно болен коронавирусом
18 марта 2020, 14:20
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 14:14
Кому от карантина плохо и за что уронили Сергея Сивохо? – НеПогода
13 марта 2020, 21:05
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »