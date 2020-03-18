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18 березня 2020, 13:24 2

"Київпастранс" буде карати водіїв за переповнені автобуси

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18 березня 2020, 13:24 2
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У комунільному підприємстві "Київпастранс" заявили, що намагалися допускати переповнення автобусів, і звернулися по допомогу до Національної поліції
Фото: flickr
У комунільному підприємстві "Київпастранс" заявили, що намагалися допускати переповнення автобусів, і звернулися по допомогу до Національної поліції

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами директора підприємства Дмитра Левченка, ситуацію контролюють водії та кондуктори.

"Тому що дуже багато людей сьогодні вийшли на вулиці, ми бачимо на зупинках людей, які чекають рухомий склад. Ми намагаємося якось попереджати, що вже є десять людей в нашому рухомому складі, тому просимо дочекатися іншого складу", - сказав Левченко.

Він додав, що за недотримання вимог водіїв будуть карати, їм загрожує дисциплінарна відповідальність - від позбавлення премії до звільнення.

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Нагадаємо, 17 березня з 23:00 київський метрополітен припинив перевезення пасажирів. У "Київпастрансі" закликали виконувати правила карантину у Києві, і не перевищувати дозволену кількість людей в громадському транспорті.

Станом на ранок 18 березня, обмежувальні заходи у наземному транспорті Києва не виконуються. Кияни добираються до роботи лише наземним громадським транспортом, оскільки київський метрополітен призупинив перевезення пасажирів із 23:00 17 березня попередньо до 3 квітня.


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