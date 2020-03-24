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24 березня 2020, 16:04 5

Київська область отримала медичні маски і тести з Китаю

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24 березня 2020, 16:04 5
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У вівторок, 24 березня Київська область отримала першу партію засобів індивідуального захисту для медиків, які вчора прибули в Україну з КНР
Фото: koda.gov.ua
У вівторок, 24 березня Київська область отримала першу партію засобів індивідуального захисту для медиків, які вчора прибули в Україну з КНР

Про це повідомила пресслужба Київської ОДА, передає RegioNews.

Влада запевняє, що отримані засоби покривають всі першочергові потреби області.

В КОДА повідомили, що область отримала 350 одноразових комбінезонів, 3360 масок високого захисту і 5900 експрес-тестів.

"Крім того, надійшли тести ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) для остаточного визначення факту захворювання на коронавирус. Їх отримав Лабораторний центр Київської області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі комбінезони та маски буде передано екстреній медицині, а до кінця дня всі експрес-тести надійдуть у міські та районні інфекційні відділення закладів охорони здоров’я.

"Це лише перша партія вантажу, на який ми очікуємо з Китаю. Додаткові поставки мають відбутися до кінця цього тижня", - додали в КОДА.

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Нагадаємо, в понеділок, 23 березня в ході позачергового засідання Кабінету міністрів було прийняте рішення про запровадження надзвичайної ситуації в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.

Раніше повідомлялося, що медичну допомогу із Китаю отримали Тернопільська, Рівненська та Волинська області.

Згідно рішення Кабінету міністрів, з 24 березня в Україні всі аеропорти припиняють роботу, евакуаційні чартерні рейси з інших країн буде приймати лише аеропорт "Бориспіль".


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