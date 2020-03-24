Киевская область получила медицинские маски и тесты из Китая

Во вторник, 24 марта Киевский область получила первую партию средств индивидуальной защиты для медиков, которые вчера прибыли в Украину из КНР

Фото: koda.gov.ua

Во вторник, 24 марта Киевский область получила первую партию средств индивидуальной защиты для медиков, которые вчера прибыли в Украину из КНР

Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОГА, передает RegioNews.

Власти уверяют, что полученные средства покрывают все первоочередные потребности области.

В КОДА сообщили, что область получила 350 одноразовых комбинезонов, 3360 масок высокой защиты и 5900 экспресс-тестов.

"Кроме того, поступили тесты ПЦР (полимеразной цепной реакции) для окончательного определения факта заболевания коронавирусом. Их получил Лабораторный центр Киевской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все комбинезоны и маски будут переданы экстренной медицине, а к концу дня все экспресс-тесты поступят в городские и районные инфекционные отделения учреждений здравоохранения.

"Это только первая партия груза, на которую мы ожидаем из Китая. Дополнительные поставки должны состояться до конца этой недели", - добавили в КОДА.

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Напомним, в понедельник, 23 марта в ходе внеочередного заседания Кабинета министров было принято решение о введении чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

Ранее сообщалось, что медицинскую помощь из Китая получили Тернопольская, Ровенская и Волынская области.

Согласно решению Кабинета министров, с 24 марта в Украине все аэропорты прекращают работу, эвакуационные чартерные рейсы из других стран будет принимать только аэропорт "Борисполь".