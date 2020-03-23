В Україні всі аеропорти припиняють роботу
Про це повідомив Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
"Діяльність усіх аеропортів, окрім Борисполя, – буде припинена. Це стосується виключно пасажирських перевезень. Виняток становлять заходи державної необхідності за окремими наказами відповідних міністерств", повідомив він.
Зазначається, що також з 24 березня громадянам заборонено покидати Україну з туристичною метою.
"Ми розуміємо, що рішення не популярне та не зручне. Але ми бачимо, що темпи поширення коронавірусу зростають. Тому маємо підсилювати обмежувальні заходи", - йдеться в повідомленні.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, в понеділок, 23 березня в ході позачергового засідання Кабінету міністрів було прийняте рішення про запровадження надзвичайної ситуації в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.
20 березня військовий вантажний літак Іл-76 вилитів до Китаю за медичним вантажем, необхідним для боротьби з коронавірусом COVID-19.
Станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
У Київській області лабораторно підтвердили коронавірусну інфекцію у п'ятьох жителів Обухівського району.
Від початку 2020 року на Київщині зафіксовано 65 летальних випадків внаслідок пневмонії.
- 18:24 23 березня На Донбасі бойовики вели обстріли із заборонених мінометів
- 18:23 23 березня СБУ викрила посадовців обленерго, які "списали" 70 млн гривень
- 18:20 23 березня Через "коронавірусного" чиновника у Харківській облраді провели дезинфекцію
- 18:15 23 березня МЗС закликало українців повернутися додому до 27 березня
- 18:14 23 березня Усі працюючі заклади повинні встановити позначки соціальної дистанції, - Шмигаль
- 18:04 23 березня Кабмін дозволив дистанційну торгівлю ліками на час карантину
- 15:50 23 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ