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23 березня 2020, 17:31 7

В Україні всі аеропорти припиняють роботу

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23 березня 2020, 17:31 7
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Згідно рішення Кабінету міністрів, з 24 березня в Україні всі аеропорти припиняють роботу, евакуаційні чартерні рейси з інших країн буде приймати лише аеропорт "Бориспіль"
Фото: flickr
Згідно рішення Кабінету міністрів, з 24 березня в Україні всі аеропорти припиняють роботу, евакуаційні чартерні рейси з інших країн буде приймати лише аеропорт "Бориспіль"

Про це повідомив Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

"Діяльність усіх аеропортів, окрім Борисполя, – буде припинена. Це стосується виключно пасажирських перевезень. Виняток становлять заходи державної необхідності за окремими наказами відповідних міністерств", повідомив він.

Зазначається, що також з 24 березня громадянам заборонено покидати Україну з туристичною метою.

"Ми розуміємо, що рішення не популярне та не зручне. Але ми бачимо, що темпи поширення коронавірусу зростають. Тому маємо підсилювати обмежувальні заходи", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в понеділок, 23 березня в ході позачергового засідання Кабінету міністрів було прийняте рішення про запровадження надзвичайної ситуації в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.

20 березня військовий вантажний літак Іл-76 вилитів до Китаю за медичним вантажем, необхідним для боротьби з коронавірусом COVID-19.

Станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

У Київській області лабораторно підтвердили коронавірусну інфекцію у п'ятьох жителів Обухівського району.

Від початку 2020 року на Київщині зафіксовано 65 летальних випадків внаслідок пневмонії.


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