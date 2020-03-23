Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію ще в трьох областях
Про це повідомляється в Telegram-каналі Прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля, передає RegioNews.
Зазначається, що дане рішення прийняте з метою запобігання поширенню COVID-19.
Раніше відповідні рішення були ухвалені регіональними комісіями з питань ТЕБ і НС.
Прем‘єр-міністр також нагадав, що наразі режим надзвичайної ситуації встановлений вже в 9 областях.
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Нагадаємо, 20 березня військовий вантажний літак Іл-76 вилитів до Китаю за медичним вантажем, необхідним для боротьби з коронавірусом COVID-19.
Станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
У Київській області лабораторно підтвердили коронавірусну інфекцію у п'ятьох жителів Обухівського району.
Від початку 2020 року на Київщині зафіксовано 65 летальних випадків внаслідок пневмонії.
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