11:00  24 березня
Для реструктуризації держборгу немає підстав - Кабмін
12:17  24 березня
На Буковині зафіксували 13 нових випадків коронавірусу
10:52  24 березня
Верховна Рада передала медикам Києва 25 автівок
UA | RU
UA | RU
24 березня 2020, 13:20 7

Кличко допустив посилення карантину у Києві

Читайте также
на русском языке
24 березня 2020, 13:20 7
Читайте также на русском языке
У випадку погіршення ситуації через поширення коронавірусу в Києві можуть посилити карантинні заходи
Фото: kyivcity.gov.ua
У випадку погіршення ситуації через поширення коронавірусу в Києві можуть посилити карантинні заходи

Про це під час брифінгу 24 березня заявив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

"Ситуація ще контрольована. Але, якщо вона почне різко погіршуватись, у нас не буде іншого виходу, як запровадити більш жорсткі заходи. Максимально обмежувати пересування містом, закривати в'їзди та виїзди зі столиці, вкрай обмежувати пересування містом людей. Все те, що я зараз перерахував, все це можливо", - сказав Кличко.

Він також наголосив, що зарано говорити про відновлення роботи шкіл, поки не стабілізується ситуація з коронавірусом. Кличко нагадав, що школярі можуть вчитися дистанційно.

Мер Києва також закликав МВС посилити контроль за дотриманням киянами обмежувальних заходів, а підприємствами та установами - заходів з організації дистанційної роботи працівників.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, в понеділок, 23 березня в ході позачергового засідання Кабінету міністрів було прийняте рішення про запровадження надзвичайної ситуації в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.

Згідно рішення Кабінету міністрів, з 24 березня в Україні всі аеропорти припиняють роботу, евакуаційні чартерні рейси з інших країн буде приймати лише аеропорт "Бориспіль".


коронавірус Київ карантин Віталій Кличко
У Житомирі виявили ще один випадок зараження COVID-19
24 березня 2020, 13:03
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
24 березня 2020, 13:26
Життя на карантині: МОЗ підключив до доставки продуктів Rozetka
24 березня 2020, 10:27
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
24 березня 2020, 12:19
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Останні Популярні
Андрій Смолій
Геннадій Москаль
Уляна Супрун
Всі блоги »
Монополія на владу чи бізнес. Хто у Полтаві прагне мерського крісла
24 березня 2020, 12:00
"Зручна" епідемія: як проводять держзакупівлі в Житомирі
23 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Всі відео »
Грищенко Роман
Голова Сумської обласної державної адміністрації
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Всі досьє »