Кличко допустив посилення карантину у Києві
Про це під час брифінгу 24 березня заявив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
"Ситуація ще контрольована. Але, якщо вона почне різко погіршуватись, у нас не буде іншого виходу, як запровадити більш жорсткі заходи. Максимально обмежувати пересування містом, закривати в'їзди та виїзди зі столиці, вкрай обмежувати пересування містом людей. Все те, що я зараз перерахував, все це можливо", - сказав Кличко.
Він також наголосив, що зарано говорити про відновлення роботи шкіл, поки не стабілізується ситуація з коронавірусом. Кличко нагадав, що школярі можуть вчитися дистанційно.
Мер Києва також закликав МВС посилити контроль за дотриманням киянами обмежувальних заходів, а підприємствами та установами - заходів з організації дистанційної роботи працівників.
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Нагадаємо, в понеділок, 23 березня в ході позачергового засідання Кабінету міністрів було прийняте рішення про запровадження надзвичайної ситуації в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.
Згідно рішення Кабінету міністрів, з 24 березня в Україні всі аеропорти припиняють роботу, евакуаційні чартерні рейси з інших країн буде приймати лише аеропорт "Бориспіль".
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