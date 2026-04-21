21 квітня 2026, 20:15

Стрілянина в Києві: патрульна пояснила, чому не застосувала табельну зброю

Фото: Укрінформ
Патрульна поліцейська Анна Дудіна заявила, що не бачила стрілка під час нападу в Голосіївському районі Києва, тому не відкривала по ньому вогонь

Про це вона сказала під час засідання щодо обрання їй запобіжного заходу в Печерському районному суді Києва, передає RegioNews із посиланням на "Укрінформ".

За її словами, правоохоронці отримали виклик, який спочатку був кваліфікований як хуліганство. Заявницею була жінка, яка повідомила про конфлікт із сусідом та погрози предметом, схожим на зброю. Поліцейські прибули на місце події за кілька хвилин.

Дудіна зазначила, що безпосередньо стрілка вона не бачила, оскільки перебувала на відстані, а також не могла застосувати зброю в умовах відсутності візуального контакту.

"Я дійсно не бачила самого стрілка, бо була на досить (значній – ред.) відстані. Я не могла дістати свою табельну зброю і почати стріляти туди, де я не бачу", – пояснила вона.

Додавши, що в районі були житлові будинки, і постріл у повітря міг становити ризик для людей.

За словами поліцейської, після прибуття на місце вони виявили двох загиблих осіб та дитину з пораненням. Вона розповіла, що надавала допомогу хлопчику та намагалася викликати швидку допомогу.

Дудіна повідомила, що разом із напарником намагалася організувати допомогу постраждалому, після чого дитину було передано медикам.

Вона також заявила, що не визнає службової недбалості та вважає клопотання про запобіжний захід несправедливим. За її словами, вона діяла в межах ситуації та намагалася допомогти постраждалим.

Як відомо, суд Києва обрав запобіжний захід поліцейському Михайлу Дробницькому, якого підозрюють у неналежному виконанні службових обов'язків під час теракту в столиці.

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео з місця суботнього теракту в Києві, на якому видно, як поліцейські відступають під час стрілянини. На місці залишилися дитина.

У Національній поліції повідомили, що на час перевірки співробітників, дії яких потрапили на відео, відсторонено від виконання службових обов'язків.

За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час терористичного акту в столиці 18 квітня розпочато кримінальне провадження.

19 квітня генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції. 21 квітня його призначили радником голови Національної поліції.

Теракт у Києві 18 квітня: що відомо

У Києві в Голосіївському районі у суботу, 18 квітня, 58-річний уродженець Москви влаштував стрілянину. Він взяв заручників і забарикадувався в супермаркеті. Його ліквідували під час штурму спецпризначенці КОРД.

Внаслідок нападу семеро людей загинули, ще понад десяток поранені.

В роботі у слідчих кілька версій мотиву стрільця. Відомо, що телефон нападника, вилучений після його ліквідації, став ключовим доказом у розслідуванні трагедії в Голосіївському районі. Стрілець весь час записував свої дії на диктофон.

