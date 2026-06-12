На Буковині чоловіка під час "вечірки" вдарили ножем у груди
На Буковині затримали 54-річного чоловіка. Він встромив ножа у груди місцевому жителю
Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.
Це сталось у місті Хотин. Двоє чоловіків віком 52 та 42 роки влаштували застілля з алкоголем. Між ними стався конфлікт. Під час свраки старший завдав молодшому удар ножом в область грудної клітки, і після цього втік. Потерпілого госпіталізували.
Наразі зловмисника затримали та повідомили йому про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою.
Нагадаємо, раніше у Києві затримали дебошира, який погрожував перехожим ножем та напав на патрульних.
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