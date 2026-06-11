08:22  11 червня
На Хмельниччині зґвалтували 24-річну жінку: один із фігурантів – неповнолітній
08:57  11 червня
Пішов купатися і зник: на Житомирщині водолази дістали з річки тіло чоловіка
08:46  11 червня
Забив цеглиною та намагався сховати тіло: на Тернопільщині 16-річний хлопець вбив бабусю
UA | RU
UA | RU
Ігор Луценко політичний експерт info@regionews.ua
11 червня 2026, 08:35

Армія жебраків: чому країна економить на своїх військових

11 червня 2026, 08:35
Читайте также на русском языке
Рада 269-ма голосами проголосувала за законопроєкт, котрий передбачає мінімальний посадовий оклад у розмірі 10 прожиткових мінімумів (близько 33 280 грн)
Рада 269-ма голосами проголосувала за законопроєкт, котрий передбачає мінімальний посадовий оклад у розмірі 10 прожиткових мінімумів (близько 33 280 грн)
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Щоправда, не для військовослужбовців, а для поліцейських та рятувальників. Порадіємо за них – сподіваюся, що Президент підпише.

Ну а військовослужбовці все ще лишаються з тими ж цифрами, як і на почату повномашстабки. Стабільність!

21 тисячі гривень – базове, непорушне число уже п'ятий рік. Найстабільніший, мабуть, фінансовий показник серед доходів.

З початку війни, з кінця лютого 2022 по травень 2026 (останні дані), ріст цін склав понад 65%.

Середня зарплата у нас зараз 30 515 грн. Це офіційні помісячні дані Держкомстату. А середня зарплата чоловіків в Україні (у армії більшість становлять чоловіки) – 33 798.

Тобто середній військовослужбовець, котрий загалом не визначає місце своєї служби, а відтак і доходи, найчастіше отримує в півтора рази менше середньостатистичного цивільного українця.

Котрий, до речі, належить сам собі, котрий має 2 вихідних на тиждень, живе де захоче, не зобов'язаний ризикувати здоров'ям за наказом.

Щомісяця, з кожним відсотком інфляції сума реального грошового забезпечення військових падає.

Щороку, при ухваленні держбюджету, більшість в Верховній раді, проектувальники параметрів бюджету у Мінфіні та усі ніші причетні, з підписантом усіх законів включно, ігнорують біднішання оборонців країни.

Чим далі, тим менше країна хоче годувати свою армію.
Бо знає – а куди вони дінуться?

***

У мене є знайомий екіпаж, котрий збив понад 25 шахедів за кілька місяців. Думаєте, хтось виплатив їм премії? Думаєте, більшу частину часу вони отримують не 22 тисячі на місяць, а більше?

В мене є знайомий, пілот перехоплювачів, кілька десятків збиттів. Він ледве зводить кінці з кінцями, носить одяг з дірками.

Інший, теж з численними успішними ураженнями – я йому віддавав свій сухпай, щоб він міг зекономити на їжі.

Минулого року я писав про знайомого офіцера, котрий жив у машині в Житомирі, щоб економити на житлі. Ситуація у забезпеченні з тих пір стала лише гірше.

***

Це свинство.

Це єдиний порив свинства, в якому злилися влада і маси пересічних громадян.

Два мільйони ухилянтів не хочуть прийти на заміну менш ніж мільйону тих, хто уже в армії, створивши можливість служити по черзі кілька років. А декілька сотень людей у владі до сих пір не знайшли джерел для індексації грошового забезпечення бійців Сил оборони.

Більшість – не хоче ні воювати, ні годувати армію. Гроші є, люди є – просто немає бажання.

Причина одна – тому що знають, що армія не прийде і не візьме їх за горло.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна військові ВР поліція рятувальники зарплата армія забезпечення
 
Підписуйтесь на RegioNews
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
Смертельна ДТП на Закарпатті: водію вантажівки могло стати зле
11 червня 2026, 09:26
На Сумщині судитимуть військового, який продав позашляховик свого підрозділу та подався у СЗЧ
11 червня 2026, 09:24
Масовані удари РФ по Харківщині: 11 постраждалих і значні руйнування
11 червня 2026, 09:13
Пішов купатися і зник: на Житомирщині водолази дістали з річки тіло чоловіка
11 червня 2026, 08:57
Стафілокок і ускладнення після операції: у Полтаві поліція перевіряє медиків
11 червня 2026, 08:51
Забив цеглиною та намагався сховати тіло: на Тернопільщині 16-річний хлопець вбив бабусю
11 червня 2026, 08:46
На Херсонщині через російські атаки одна людина загинула, ще 12 – поранені
11 червня 2026, 08:30
На Хмельниччині зґвалтували 24-річну жінку: один із фігурантів – неповнолітній
11 червня 2026, 08:22
Ворог атакував Конотоп: місто залишилося без світла, води та газу
11 червня 2026, 08:14
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі публікації »
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Всі блоги »