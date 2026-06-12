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12 червня 2026, 22:24

Понад 40 дітей залишаються в заблокованих Олешках без світла та їжі

12 червня 2026, 22:24
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Фото: Вікіпедія
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В окупованих Росією Олешках на Херсонщині залишається близько 1700 жителів, серед них понад 40 дітей, але виїхати і в'їхати в місто неможливо

Про це в етері Українського Радіо заявила начальниця Олешківської МВА Тетяна Гасаненко, передає RegioNews

За її словами, електроенергія відсутня в Олешках уже понад чотири роки, немає газу, бракує питної води. Понад півроку в Олешках ускладнене постачання харчів. А російські окупанти якщо й пересуваються Олешками, то або у цивільному одязі, або в жіночому. Вони вбивають місцевих жителів, відбираючи продукти. Натомість ЗСУ, перебуваючи на правому березі Дніпра, рятують цивільних людей на лівому березі.

Вона підкреслила, що "безпекова ситуація в Олешках залишається надзвичайно важкою, оскільки громада розташована безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Тривають активні воєнні бойові дії. Безпечне пересування містом людей суттєво обмежено. Дороги заміновані”.

Також заміновані усі виїзди з міста. Зафіксовані непоодинокі випадки підриву автомобілів зі смертельними наслідками.

Ганасенко повідомила, що окупанти фактично припинили постачання продуктів, останнього разу дві машини з продуктами заїхали в Олешки 26 травня. А 2 червня чотири машини при спробі заїхати в місто підірвалися на міні, загинули двоє людей.

"Місто заблоковане, там залишаються близько 1700 жителів, серед них понад 40 дітей, але виїхати і в'їхати у місто неможливо. Якщо говорити в цілому про Олешківську громаду, то там залишаються близько 6 000 людей і 182 дитини. Із 13 населених пунктів п'ять знищені повністю: Кринки, Підстепне, Піщанівка, Саги і Заплава. На 80% у нас знищені села Козачі Лагері, Солонці, Підлісне. В інших населених пунктах ситуація значно ускладнена постійними обстрілами та атаками дронів, але там ще залишаються люди", - додала Ганасенко.

Нагадаємо, що раніше зʼявилися нові кадри, які показують нинішній вигляд тимчасово окупованого міста Олешки на лівобережжі Херсонщині.

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