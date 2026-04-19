Стрілянина в Києві: керівник патрульної поліції подав у відставку

Генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України

Про це повідомляє "РБК-Україна".

За словами Жукова, він ухвалив рішення подати рапорт на звільнення, зазначивши, що вважає це "справедливим кроком".

"Я як бойовий офіцер ухвалив рішення подати рапорт на звільнення з посади, яку я обіймаю. Я думаю, так буде справедливо", – сказав він під час пресконференції щодо стрілянини.

Жуков також різко прокоментував дії поліцейських, які прибули на місце події, назвавши їх "непрофесійними та недостойними".

"Вони погано зорієнтувалися та залишили у небезпеці поранених цивільних людей. Це ганебний випадок", – заявив генерал поліції.

Він додав, що за фактом інциденту триває службове розслідування, а відповідальність нестимуть не лише виконавці, а й їхні керівники.

Водночас керівництво Національної поліції зазначило, що після відставки Жукову можуть запропонувати іншу посаду.

Теракт у Києві 18 квітня: що відомо

У Києві в Голосіївському районі у суботу, 18 квітня, 58-річний уродженець Москви влаштував стрілянину. Він взяв заручників і забарикадувався в супермаркеті. Його ліквідували під час штурму спецпризначенці КОРД.

Внаслідок нападу шестеро людей загинули, ще понад десяток поранені.

Зловмисник починав рух з вулиці Деміївська, дорогою вбив чотирьох людей. П'ятою жертвою став заручник у супермаркеті "Велмарт". Шостою жертвою стала жінка близько 30 років, яка померла у лікарні. Її племінник, хлопчик 2015 року народження із вогнепальним пораненням перебуває у лікарні, де йому надається необхідна допомога.

За фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 ККУ – терористичний акт.

В роботі у слідчих кілька версій мотиву стрільця. Відомо, що нападник раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

У мережі також з'явилося відео з місця суботнього теракту в Київ, на якому видно, як поліцейські відступають під час стрілянини. На місці залишилися дитина.

У Національній поліції повідомили, що на час перевірки співробітників, дії яких потрапили на відео, відсторонено від виконання службових обов'язків.

За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час терористичного акту в столиці 18 квітня розпочато кримінальне провадження.