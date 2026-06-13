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13 червня 2026, 01:35

Екс-дружина Володимира Остапчука розкрила суму, яку отримала після пошкодження будинку внаслідок обстрілу

13 червня 2026, 01:35
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Фото з відкритих джерел
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Будинок, де Христина Горняк проживала ще з екс-чоловіком Володимиром Остапчуком, постраждав внаслідок ударної хвилі після російського обстрілу поблизу. Тепер вона розповіла, чи отримала фінансову допомогу від держави

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Христина Горняк розповіла, що ще в березні цього року вона навела лад на території будинку. Також вона отримала кошти за державною програмою на відновлення після обстрілу.

"Зараз в Україні ми живемо в таких реаліях. Але я не жаліюся. Дякую щодня нашим захисникам за захист. На території будинку вже зробила прибирання ще в березні. Також вдячна, що є програма єВідновлення і можу почати відновлювати пошкодження. Мені затвердили повну суму, як єдиному власнику, який звернувся за цією програмою. Тому, сподіваюся, будинок скоро знову виглядатиме гарно", - розповіла Христина.

Нагадаємо, також у червні 2025 року квартира, де Олена Тополя та її колишній чоловік Тарас Тополя жили з дітьми, була пошкоджена після обстрілу. Тепер артистка розповіла, чи отримала вона допомогу від держави.

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