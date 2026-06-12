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Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка info@regionews.ua
12 червня 2026, 09:54

Корупція і війна: чому це проблема тут і зараз

12 червня 2026, 09:54
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Захищати корупцію під соусом війни – це натягувати тут і зараз чисто російські практики освоєння воєнних бюджетів
Захищати корупцію під соусом війни – це натягувати тут і зараз чисто російські практики освоєння воєнних бюджетів
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Вже який день є спроба штучно запхати рота нашим громадянам тезою "боротьба з корупцією не на часі. Давайте уже після перемоги. А зараз просто безпека та оборона".

Нині на Росії є скандал в оборонці. Слідчий комітет розслідує справу про поставки на українські фронти, але з боку російських окупантів неякісної тушонки на 700 млн рублів.

Цитую видання "Ізвєстія":

"Расследование началось после того, как на складах одной из бригад 25-й общевойсковой армии, находящейся в самопровозглашенной "ЛНР", обнаружили крупную партию подозрительной говяжьей и свиной тушенки производства подмосковного МПК "Селятино".

Экспертиза выявила в мясе остатки шкур, повышенное содержание крахмала и пищевую добавку каррагинан. Прокуратура проверила цеха "Селятино" и подтвердила многочисленные нарушения при производстве, в результате которых массовая доля белка в тушенки была снижена. Продукцию признали фальсифицированной и непригодной для питания военнослужащих – "в особенности в условиях выполнения боевых задач", а ее стоимость – завышенной. В СКР завели дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, а ущерб оценили в 700 млн руб. Всего по делу проходят шесть фигурантов, в том числе Виктор Таразевич, который до мая 2026 года занимал должность начальника продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны".

25-армія це та, яка вела бої на лінії Сватово-Кремінна, а ще тривалий час тріпала нам нерви і руйнувала все на Лиманському напрямку.

Захищати корупцію під соусом війни – це натягувати тут і зараз чисто російські практики освоєння воєнних бюджетів.

І це ще щастя, що в російській армії крадуть. Якби не крали – як то хочуть ходорковські та навальнята, то ситуація для нас би була гірша.

Але справа в тому, що непоставлені міни, хуйова тушонка і бронежилеті Міндіча – погіршують ситуацію з нашого боку фронту. І про це варто памʼятати. Інакше нікому буде задавати чутливі питання, коли настане якась пауза у війні.

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Україна РФ війна корупція фронт армія
 
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