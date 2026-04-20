У Святошинському районі Києва поліцейські затримали чоловіка у стані сп’яніння, який ходив вулицею з предметом, схожим на пістолет.

Про це патрульна поліція України повідомила у Фейсбуці, передає RegioNews.

"Сьогодні небайдужі громадяни повідомили про хуліганство у Святошинському районі. Очевидці розповіли про підозрілого чоловіка, який розгулює вулицею біля стану сп'яніння з пістолетом біля рук", - зазначили у поліції.

Як повідомили правоохоронці, патрульні оперативно прибули за потрібною адресою, виявили чоловіка, схожого на опис, та затримали його.

Чоловікові поліціянти провели поверхневу перевірку та виявили предмет, схожий на зброю.

Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка буде надалі з'ясовувати всі обставини події.

Нагадаємо, що у Києві в Голосіївському районі у суботу, 18 квітня, 58-річний уродженець Москви влаштував стрілянину. Він узяв заручників і забарикадувався у супермаркеті. Його ліквідували під час штурму спецпризначенці КОРД.