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12 червня 2026, 23:15

Житель Херсона перевозив росіян на човні

12 червня 2026, 23:15
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Фото з відкритих джерел
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Херсонський міський суд визнав чоловіка винним у пособництві збройним формуванням держави-агресора. Він нібито перевозив російських військових на власному моторному човні по річці Дніпро, а також до Олешок і Голої Пристані

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

За даними суду, чоловік на власному моторному човні по річці Дніпро, а також до Олешок і Голої Пристані перевозив російських військоих. Також у вересні 2022 року він прийшов до причалу у супроводі окупантів та провів там незаконну перевірку водного транспорту і документів володільців, вимагаючи привести їх у відповідність до законів РФ. Зокрема, погрожував людям застосуванням зброї та конфіскацією плавзасобів.

На суді чоловік не визнав провини. За його словами, під час окупації він перевозив на човні лице місцевих жителів та заробляв цим на життя. Однак суд проаналізував докази та визнав чоловіка винним. Йому призначили покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Харківщині затримали агента російських спецслужб. Ним виявився 16-річний учень місцевої школи, який коригував удари окупантів по Чугуївському та Лозівському районах області.

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