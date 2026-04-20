У Києві після стрілянини помер поранений: загиблих уже 7

У столичній лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час стрілянини в Голосіївському районі Києва

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

За його словами, постраждалий перебував у вкрай тяжкому стані. Лікарі тривалий час боролися за його життя, однак врятувати його не вдалося.

Наразі в медичних закладах столиці перебувають семеро постраждалих. Серед них – одна дитина. Четверо дорослих перебувають у реанімації, ще двоє – у відділенні політравми.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Кчличко додав, що таким чином, кількість загиблих унаслідок стрілянини в Голосіївському районі зросла до семи.

Теракт у Києві 18 квітня: що відомо

У Києві в Голосіївському районі у суботу, 18 квітня, 58-річний уродженець Москви влаштував стрілянину. Він взяв заручників і забарикадувався в супермаркеті. Його ліквідували під час штурму спецпризначенці КОРД.

Внаслідок нападу шестеро людей загинули, ще понад десяток поранені.

Зловмисник починав рух з вулиці Деміївська, дорогою вбив чотирьох людей. П'ятою жертвою став заручник у супермаркеті "Велмарт". Шостою жертвою стала жінка близько 30 років, яка померла у лікарні. Її племінник, хлопчик 2015 року народження із вогнепальним пораненням перебуває у лікарні, де йому надається необхідна допомога.

За фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 ККУ – терористичний акт.

В роботі у слідчих кілька версій мотиву стрільця. Відомо, що нападник раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

У мережі також з'явилося відео з місця суботнього теракту в Київ, на якому видно, як поліцейські відступають під час стрілянини. На місці залишилися дитина.

У Національній поліції повідомили, що на час перевірки співробітників, дії яких потрапили на відео, відсторонено від виконання службових обов'язків.

За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час терористичного акту в столиці 18 квітня розпочато кримінальне провадження.

19 квітня генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.