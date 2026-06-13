Знущалась над котами в дитинстві: зірка МастерШеф та Маша Єфросиніна зіткнулись з хейтом після скандального інтерв'ю

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Суддя "МастерШефа" Ольга Мартиновська в інтерв'ю Маші Єфросиніній розповіла про те, як знущалась над котами в дитинстві. Все це жінки обговорювали зі сміхом, що стало приводом для хейту у соцмережах

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Під час інтерв'ю Маші Єфросиніній кулінарка розповіла про своє дитинство. Зі сміхом вона згадала, що "кидала котів через дах" та "прив’язувала петарди до їхніх хвостів". Це викликало обурення українців. Особливо у соцмережах люди стали критикувати те, що кулінарка говорила про це радісно, а Маша Єфросиніна реагувала сміхом.

Вибачення після скандалу

Перша відреагувала Маша Єфросиніна. Вона вибачилась та наголосила, що ані вона, ані Ольга Мартиновська не підтримують жорстокого поводження з тваринами.

"Фраза була невдалою гіперболою з боку гості, а не реальною історією її дитинства. Вона була використана для емоційного підсилення думки героїні, та не мала на меті схвалення або нормалізацію насильства щодо тварин. Ми прибираємо цей епізод з інтервʼю. Перепрошуємо всіх, кого це могло образити або засмутити", - написала ведуча.

Ольга Мартиновська також вибачилась. Вона запевнила, що не вчиняла насильства щодо тварин і не підтримує таких дій.

"Хочу щиро перепросити за ті неприємні відчуття, які довелося пережити під час перегляду мого інтерв’ю у Маші. Перепрошую за гіперболізацію цієї історії. Точно не хотіла зачепити ваші почуття. Не пропагую та не підтримую знущання чи насилля над тваринами. Мають бути тільки захист і любов. Такого більше не повториться", - каже кулінарка.

Реакція зірок МастерШеф

Шеф-кухар Володимир Ярославський наголосив, що давно знає Ольгу Мартиновську, і вважає її чуйною та доброю людиною. Також Ектор Хіменес-Браво написав про те, що може підтвердити її турботливість та доброту.