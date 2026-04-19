У Києві перевіряють дії поліції під час теракту 18 квітня
За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час терористичного акту в столиці 18 квітня розпочато кримінальне провадження
Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.
Правова кваліфікація – ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).
Слідство перевіряє дії правоохоронців у момент критичної загрози життю громадян, зокрема епізоди, пов’язані з можливим залишенням у небезпеці малолітньої дитини та несвоєчасним припиненням дій нападника.
Групу прокурорів у провадженні очолює прокурор міста Київ. Досудове розслідування здійснює Державне бюро розслідувань.
У прокуратурі наголошують, що розслідування буде проведено об'єктивно та неупереджено, а всі обставини події отримають належну правову оцінку. У разі доведення вини, причетні особи понесуть передбачену законом відповідальність.
Нагадаємо, в мережі з'явилося відео з місця суботнього теракту в Київ, на якому видно, як поліцейські відступають під час стрілянини. На місці залишилися дитина.
У Національній поліції повідомили, що на час перевірки співробітників, дії яких потрапили на відео, відсторонено від виконання службових обов'язків.
Теракт у Києві 18 квітня: що відомо
У Києві в Голосіївському районі у суботу, 18 квітня, 58-річний уродженець Москви влаштував стрілянину. Він взяв заручників і забарикадувався в супермаркеті. Його ліквідували під час штурму спецпризначенці КОРД.
Внаслідок нападу шестеро людей загинули, ще понад десяток поранені.
Зловмисник починав рух з вулиці Деміївська, дорогою вбив чотирьох людей. П'ятою жертвою став заручник у супермаркеті "Велмарт". Шостою жертвою стала жінка близько 30 років, яка померла у лікарні. Її племінник, хлопчик 2015 року народження із вогнепальним пораненням перебуває у лікарні, де йому надається необхідна допомога.
За фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 ККУ – терористичний акт.
В роботі у слідчих кілька версій мотиву стрільця. Відомо, що нападник раніше притягувався до кримінальної відповідальності.