18:35  19 квітня
Україну накриють заморозки: де буде найхолодніше
15:34  19 квітня
В Одесі 12-річного хлопця вдарило струмом на вагоні потяга
12:23  19 квітня
На Львівщині авто зіткнулося з мотоциклом: постраждали підлітки
UA | RU
UA | RU
19 квітня 2026, 15:05

У Києві перевіряють дії поліції під час теракту 18 квітня

19 квітня 2026, 15:05
Читайте также на русском языке
Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko
Читайте также
на русском языке

За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час терористичного акту в столиці 18 квітня розпочато кримінальне провадження

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

Правова кваліфікація – ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Слідство перевіряє дії правоохоронців у момент критичної загрози життю громадян, зокрема епізоди, пов’язані з можливим залишенням у небезпеці малолітньої дитини та несвоєчасним припиненням дій нападника.

Групу прокурорів у провадженні очолює прокурор міста Київ. Досудове розслідування здійснює Державне бюро розслідувань.

У прокуратурі наголошують, що розслідування буде проведено об'єктивно та неупереджено, а всі обставини події отримають належну правову оцінку. У разі доведення вини, причетні особи понесуть передбачену законом відповідальність.

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео з місця суботнього теракту в Київ, на якому видно, як поліцейські відступають під час стрілянини. На місці залишилися дитина.

У Національній поліції повідомили, що на час перевірки співробітників, дії яких потрапили на відео, відсторонено від виконання службових обов'язків.

Теракт у Києві 18 квітня: що відомо

У Києві в Голосіївському районі у суботу, 18 квітня, 58-річний уродженець Москви влаштував стрілянину. Він взяв заручників і забарикадувався в супермаркеті. Його ліквідували під час штурму спецпризначенці КОРД.

Внаслідок нападу шестеро людей загинули, ще понад десяток поранені.

Зловмисник починав рух з вулиці Деміївська, дорогою вбив чотирьох людей. П'ятою жертвою став заручник у супермаркеті "Велмарт". Шостою жертвою стала жінка близько 30 років, яка померла у лікарні. Її племінник, хлопчик 2015 року народження із вогнепальним пораненням перебуває у лікарні, де йому надається необхідна допомога.

За фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 ККУ – терористичний акт.

В роботі у слідчих кілька версій мотиву стрільця. Відомо, що нападник раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Офіс генпрокурора Київ теракт розслідування поліція Голосіївський район службова недбалість
